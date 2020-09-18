По его словам, Белоруссия всегда стремилась выстраивать с соседями отношения на основе взаимопонимания.
«Но дело в том, что они, особенно западные, смотрели на нас как на добычу. И как только они решили, что мы слабеем, вцепились и пытаются оторвать от нас как можно больше ресурсов. Однако мы устояли, система оказалась крепкой. Они сами, наверное, не просчитали все. Но мы тоже выводы из этого всего сделаем», — сказал политолог.
Одна из главных ролей в дестабилизации ситуации в Белоруссии принадлежит Польше, где для этой цели несколько лет создавалась медийная, гуманитарная и образовательная инфраструктура.
Литва в свою очередь пытается поссорить Белоруссию с Евросоюзом и заблокировать запуск БелАЭС.
«У них очень сильный мессианский комплекс… На самом деле это скрытый литовский империализм. На кого еще направлять свои амбиции, если на Западе у них заштатная роль, а тут они чувствуют: «Мы на краю борьбы за западные ценности, демократию, будем гнобить белорусов», — считает Алексей Дзермант.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело.
Сейм Литвы 10 сентября признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.