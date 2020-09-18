Западные соседи Белоруссии пытаются оторвать от нее как можно больше ресурсов, пользуясь внутриполитическим кризисом. Об этом заявил белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире телеканала ОНТ

По его словам, Белоруссия всегда стремилась выстраивать с соседями отношения на основе взаимопонимания.

«Но дело в том, что они, особенно западные, смотрели на нас как на добычу. И как только они решили, что мы слабеем, вцепились и пытаются оторвать от нас как можно больше ресурсов. Однако мы устояли, система оказалась крепкой. Они сами, наверное, не просчитали все. Но мы тоже выводы из этого всего сделаем», — сказал политолог.

Одна из главных ролей в дестабилизации ситуации в Белоруссии принадлежит Польше, где для этой цели несколько лет создавалась медийная, гуманитарная и образовательная инфраструктура.

Литва в свою очередь пытается поссорить Белоруссию с Евросоюзом и заблокировать запуск БелАЭС.

«У них очень сильный мессианский комплекс… На самом деле это скрытый литовский империализм. На кого еще направлять свои амбиции, если на Западе у них заштатная роль, а тут они чувствуют: «Мы на краю борьбы за западные ценности, демократию, будем гнобить белорусов», — считает Алексей Дзермант.

Польские планы и «Президент Света» © AFP, Wojtek RADWANSKI Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело.

Сейм Литвы 10 сентября признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.