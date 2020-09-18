Население Украины фактически смирилось с победой националистических идей. Оно не готово бороться за русский язык, а травля сторонников компромисса с Донбассом уже не вызывает никакого протеста. Об этом рассказал российско-украинский социолог Евгений Копатько в эфире телеканала «Россия 1»

«Не благодаря, а вопреки». Копатько о том, насколько Донбасс интегрировался в Россию © РИА Новости, Нина Зотина

К тому же, по его мнению, украинское общество в принципе приняло то, что с 1 сентября на Украине запретили русский язык, и у него нет иллюзий по поводу возможности радикальных изменений в этом вопросе.

«Моя ключевая мысль — третьего майдана не будет. Потому что второй победил, Украина сложилась, всё», — подчеркнул Копатько.

Тем не менее, обратил внимание социолог, украинцы не желают повторения сценария майдана в соседней Белоруссии, и решение Верховной Рады о непризнании победы Александра Лукашенко было сделано в угоду Западу, а не настроениям населения.