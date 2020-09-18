Социологические исследования «Рейтинга», КМИС и центра Разумкова в частности показывают, отметил эксперт, что большинство украинцев не готовы, чтобы Донбасс на равных правах вернулся на Украину.
К тому же, по его мнению, украинское общество в принципе приняло то, что с 1 сентября на Украине запретили русский язык, и у него нет иллюзий по поводу возможности радикальных изменений в этом вопросе.
«Моя ключевая мысль — третьего майдана не будет. Потому что второй победил, Украина сложилась, всё», — подчеркнул Копатько.
Тем не менее, обратил внимание социолог, украинцы не желают повторения сценария майдана в соседней Белоруссии, и решение Верховной Рады о непризнании победы Александра Лукашенко было сделано в угоду Западу, а не настроениям населения.