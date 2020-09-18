Звезда надела белый брючный костюм свободного кроя, а поверх накинула удлиненное пальто лавандового цвета.
Фанатам очень понравилось новое фото певицы. В комментариях к посту они отметили, что не ожидали от сексапильной Седоковой появления в таком нежном образе.
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Мы все так долго ждали лето, а оно пронеслось за одно мгновенье. Погода намекает, что пора бы одеваться теплее. Год за годом я всерьез озадачена поиском достойной верхней одежды. С пальто все сложилось сразу — эта модель из шерсти и кашемира от @all.we.need согреет и украсит. А вы уже подготовились к осеннему сезону?