Украинская поп-певица Анна Седокова 17 сентября опубликовала в своем Instagram фотографию, где предстала в новом образе

«Вы ничего не видели. Да?» Седокова опубликовала провокационное фото, но не нашла понимания © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Фанатам очень понравилось новое фото певицы. В комментариях к посту они отметили, что не ожидали от сексапильной Седоковой появления в таком нежном образе.