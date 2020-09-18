«Вы ничего не видели. Да?» Седокова опубликовала провокационное фото, но не нашла понимания
«Вы ничего не видели. Да?» Седокова опубликовала провокационное фото, но не нашла понимания
© РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк
Звезда надела белый брючный костюм свободного кроя, а поверх накинула удлиненное пальто лавандового цвета. 

Фанатам очень понравилось новое фото певицы. В комментариях к посту они отметили, что не ожидали от сексапильной Седоковой появления в таком нежном образе.