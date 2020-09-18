Цель Запада в Белоруссии состоит не в том, чтобы сменить власть в республике, а в том, чтобы полностью уничтожить государство, а потом поживиться на его руинах. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в комментарии изданию Nation News

Белорусский эксперт сказал, каким реальным содержанием нужно наполнить Союзное государство © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

По его словам, Запад и подконтрольные им силы сегодня пытаются дестабилизировать ситуацию, взорвать Белоруссию и создать управляемый хаос.

«Нужно понимать, что правоохранительные органы остановили блицкриг в Белоруссии. И здесь неуместно говорить о превышении полномочий. Милиция выполнила то, что должна была, и спасла государственность», — подчеркнул Дзермант.

Тем не менее, добавил политолог, в Белоруссии сделали определенные выводы из этой ситуации, осознав, кто оказался реальным союзником и подставил плечо, кто использовал эту ситуацию в своих интересах.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.