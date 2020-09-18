Суд продлил арест члена Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой. Об этом 18 сентября сообщает РИА Новости

От двух до пяти: Колесниковой предъявили обвинение © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Нам обвинение предъявили пару дней назад, позавчера. Соответственно, со стражей ничего не изменится, пока не будет рассмотрена жалоба (защиты на арест Колесниковой, — ред.) в суде <…> Сейчас по сроку получается, что стража избирается на два месяца. То есть у нее получается, с 8 сентября по 8 ноября она есть, санкционирована. А потом они будут, если сочтут необходимым, продлевать ее», — сказала адвокат оппозиционерки Людмила Казак.

Суд по рассмотрению жалобы защиты на ее арест еще не назначен.

Колесникова находится в СИЗО города Жодино. 10 сентября с ней был проведен первый допрос в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти. В тот же день стало известно, что активистка обратилась в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к уголовной ответственности силовиков, которые, по ее словам, оказывали на нее давление при задержании. В заявлении она указала конкретные имена и должности лиц, которые якобы угрожали расправой в случае, если она не покинет страну. О давлении на Колесникову заявляла и Казак, отмечая, что сотрудники Комитета госбезопасности Белоруссии требовали от ее подзащитной добровольно покинуть страну, а получив отказ, насильно вывезли на границу с Украиной.

Однако Госпогранкомитет Белоруссии утверждает, что 8 сентября Колесникова вместе с оппозиционерами Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым предприняла попытку силового прорыва на Украину. Утверждалось, что в пункте пропуска «Александровка» при досмотре автомобиля их машина резко рванула вперед, сбив пограничника, после чего из авто буквально выпихнули Колесникову. Активистка была задержана белорусской стороной. Позднее Украина подтвердила въезд Кравцова и Родненкова на территорию страны и заявила об их выдворении. Сам же Кравцов обвинил белорусские власти в организации их вывоза из республики.