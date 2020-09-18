За возможность лечиться в немецкой клинике мэр Харькова Геннадий Кернес заплатил более 6 млн гривен, пишет портал «Корреспондент.net» 18 сентября

Суммы, которые городской голова потратил на борьбу с COVID-19, стали известны из данных, опубликованных на сайте Государственного реестра деклараций.

Так, за перелет в Берлин Кернес выложил 1,7 млн гривен (4,5 млн рублей) и еще 4,1 млн гривен (10,9 млн рублей) за медицинские услуги.

«Скоро пойду на поправку»: заболевший COVID-19 Кернес обратился к харьковчанам © Facebook, Геннадий Кернес

Почти неделю Кернеса лечили в харьковской городской клинической многопрофильной больнице №17, но в четверг, 17 сентября, его перевезли в ту же больницу «Шарите» в Германии, где находится российский оппозиционер Алексей Навальный.

За 2019 год мэр Харькова задекларировал доход в 20 млн гривен.