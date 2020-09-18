Информацию о возможной отмене безвиза Украины с Евросоюзом распространяет партия, лидером которой является человек, который считает себя монархом Украины. Об этом 18 сентября сказал президент Владимир Зеленский во время поездки в Ивано-Франковскую область, передает «РБК-Украина»

Ранее появилась информация о возможном срыве безвизового режима с ЕС из-за проблемы с назначением главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

«Я знаю, кто распространяет эту информацию, ее распространяет партия. Мне известна партия, лидером которой является человек, который думает, что он монарх Украины», — сказал глава государства.

САП для «Слуги народа». Назван главный претендент на смену Холодницкому © пресс-служба НАБУ

Как отмечают СМИ, речь в данном случае идет, скорее всего, об экс-президенте Петре Порошенко. Накануне, 17 сентября, он у себя в соцсетях написал, что его партия «Европейская солидарность» требует пересмотреть решение парламента о назначении конкурсной комиссии для выбора будущего руководителя САП и провести прозрачный конкурс.