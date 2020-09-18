Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывал Россию воздержаться от шагов, которые могут дестабилизировать обстановку в Белоруссии. Выдержки из его выступления в ходе 45-й сессии Совета ООН по правам человека 18 сентября приводит сайт МИД

Кулеба отметил, что стремления белорусского общества связаны исключительно с реализацией фундаментальных демократических свобод, а насильственная реакция власти страны на этот мирный запрос не соответствует универсальным обязательством государств по защите прав человека.

Министр отметил позиции Украины относительно абсолютной недопустимости якобы вмешательства во внутренние дела Белоруссии со стороны России. Затулин объяснил, почему позиция России по Белоруссии такая, какая есть © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Мы предостерегаем Российскую Федерацию от шагов, которые могут привести к подрыву политического суверенитета Беларуси и дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе в целом», — акцентировал Кулеба.

Украинско-белорусские отношения ухудшились после победы Александра Лукашенко на выборах президента. Верховная Рада приняла постановление, согласно которому выборы в соседней республике были признаны нелегитимными. О необходимости перевыборов в Белоруссии заявлял также президент Владимир Зеленский.