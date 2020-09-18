Кулеба отметил, что стремления белорусского общества связаны исключительно с реализацией фундаментальных демократических свобод, а насильственная реакция власти страны на этот мирный запрос не соответствует универсальным обязательством государств по защите прав человека.
Министр отметил позиции Украины относительно абсолютной недопустимости якобы вмешательства во внутренние дела Белоруссии со стороны России.
«Мы предостерегаем Российскую Федерацию от шагов, которые могут привести к подрыву политического суверенитета Беларуси и дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе в целом», — акцентировал Кулеба.
Украинско-белорусские отношения ухудшились после победы Александра Лукашенко на выборах президента. Верховная Рада приняла постановление, согласно которому выборы в соседней республике были признаны нелегитимными. О необходимости перевыборов в Белоруссии заявлял также президент Владимир Зеленский.