Иностранцев-хасидов, пытавшихся незаконно попасть на Украину, задержали в Закарпатской и Львовской областях. Об этом 18 сентября сообщается на сайте Госпогранслужбы страны

Отмечается, что еще одного иностранца пограничники остановили на границе с Польшей. В частности, ночью сотрудники Мукачевского пограничного отряда остановили автомобиль, на котором двое граждан Украины перевозили от госграницы семерых паломников-хасидов. Документы, удостоверяющие личность, были лишь у двоих. «Слава Украине!» Хасиды в шароварах и вышиванках скандировали лозунг, с которым убивали евреев © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Предварительно установлено, что они являются гражданами США и Израиля. Все они незаконно попали в Украину из Венгрии», — говорится в сообщении.

Задержанные находятся в подразделении полиции, где проводятся дальнейшие проверочные мероприятия. Кроме того, в пункте пропуска «Краковец» разоблачили иностранца-паломника, который выдавал себя за украинца. На самом деле он оказался гражданином Австрии 1985 года рождения, а свой настоящий паспорт спрятал под стелькой обуви. Мужчина получил запрет въезда в Украину сроком на три года. Через государственную границу его не пропустили. Поддельный украинский загранпаспорт у него изъяли.