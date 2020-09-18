Под окнами мэрии Львова пикетчики установили палаточный городок и принесли шины. Таким образом представители малого и среднего бизнеса требуют от горсовета Львова и мэра Андрея Садового защиты, сообщает Znaj.ua 18 сентября

Митингующие выступают против уничтожения рабочих мест, чем, по их мнению, занимается мэр, а также протестуют против отмены упрощенной системы налогообложения.

Кроме шин и палаток в арсенале участников акции плакаты с лозунгами «Руки прочь от малого бизнеса», «Садовый, дай выжить предпринимателям», «Требуем продолжения рабочей группы».

Мэр Львова Садовый стал обладателем «золотого душа»

Звучали требования о его отставке и из уст националистов за частое и свободное общение на русском языке. При этом в четверг, 17 сентября, во время визита во Львовскую область президента страны Садовый вывесил плакат, адресованный Владимиру Зеленскому, с надписью «Достаточно компромиссов с врагом».

Андрей Садовый владеет несколькими предприятиями, его состояние оценивается в 10 миллионов долларов.