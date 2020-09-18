Митингующие выступают против уничтожения рабочих мест, чем, по их мнению, занимается мэр, а также протестуют против отмены упрощенной системы налогообложения.

Кроме шин и палаток в арсенале участников акции плакаты с лозунгами «Руки прочь от малого бизнеса», «Садовый, дай выжить предпринимателям», «Требуем продолжения рабочей группы».

Мэр Львова Садовый стал обладателем «золотого душа»
Мэр Львова Садовый стал обладателем «золотого душа»
Критике Садовый регулярно подвергается и в связи с львовским мусорным кризисом.

Звучали требования о его отставке и из уст националистов за частое и свободное общение на русском языке. При этом в четверг, 17 сентября, во время визита во Львовскую область президента страны Садовый вывесил плакат, адресованный Владимиру Зеленскому, с надписью «Достаточно компромиссов с врагом».

Андрей Садовый владеет несколькими предприятиями, его состояние оценивается в 10 миллионов долларов.