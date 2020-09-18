Митингующие выступают против уничтожения рабочих мест, чем, по их мнению, занимается мэр, а также протестуют против отмены упрощенной системы налогообложения.
Кроме шин и палаток в арсенале участников акции плакаты с лозунгами «Руки прочь от малого бизнеса», «Садовый, дай выжить предпринимателям», «Требуем продолжения рабочей группы».
Критике Садовый регулярно подвергается и в связи с львовским мусорным кризисом.
Звучали требования о его отставке и из уст националистов за частое и свободное общение на русском языке. При этом в четверг, 17 сентября, во время визита во Львовскую область президента страны Садовый вывесил плакат, адресованный Владимиру Зеленскому, с надписью «Достаточно компромиссов с врагом».
Андрей Садовый владеет несколькими предприятиями, его состояние оценивается в 10 миллионов долларов.