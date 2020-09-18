Кремль не собирается верить кому-то на слово в ситуации с «отравлением» российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает 18 сентября РИА Новости

Ранее один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк заявил, что если бы Навального отравили «Новичком» с помощью бутылки, то погиб бы и он, и все, кто находился рядом с ним.

«В этой во всей истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово. Поэтому на слово мы никому верить не собираемся», — цитирует Пескова информагентство.

Германский кризис имени Навального © REUTERS, Courtesy of Instagram @NAVALNY

Навальному стало плохо в самолете, выполнявшем рейс Томск — Москва, борт был экстренно посажен в Омске.

Российские врачи пришли к выводам, что у политика нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, а как следствие — и кому.

Позднее блогера по просьбе супруги перевезли самолетом в Германию в клинику «Шарите», где у него якобы выявили отравление «Новичком».

При этом Берлин отказался предоставить доказательства и назвать лаборатории, где выявили якобы отравляющее вещество.

Алексей Навальный находился в медикаментозной коме более 20 дней, а когда пришел в себя, написал пост в Instagram, где рассказал, что «пока еще ничего не умеет».