Ранее один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк заявил, что если бы Навального отравили «Новичком» с помощью бутылки, то погиб бы и он, и все, кто находился рядом с ним.
«В этой во всей истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово. Поэтому на слово мы никому верить не собираемся», — цитирует Пескова информагентство.
Известие о том, что блогера Навального госпитализировали в Омске, появилось в СМИ 20 августа.
Навальному стало плохо в самолете, выполнявшем рейс Томск — Москва, борт был экстренно посажен в Омске.
Российские врачи пришли к выводам, что у политика нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, а как следствие — и кому.
Позднее блогера по просьбе супруги перевезли самолетом в Германию в клинику «Шарите», где у него якобы выявили отравление «Новичком».
При этом Берлин отказался предоставить доказательства и назвать лаборатории, где выявили якобы отравляющее вещество.
Алексей Навальный находился в медикаментозной коме более 20 дней, а когда пришел в себя, написал пост в Instagram, где рассказал, что «пока еще ничего не умеет».