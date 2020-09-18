В ходе видеовстречи главы ведомства Ольги Шевченко со специалистами компетентных органов ЮАР стороны обсудили возможность экспорта украинского мяса (птицы и свинины) в эту страну, а также яиц и яичной продукции.
«Сторона ЮАР, в свою очередь, выразила заинтересованность в экспорте в Украину шерсти, мясной продукции, в частности, мяса крокодилов», — говорится в материале.
В марте Евросоюз отменил запрет на ввоз мяса птицы из Украины. Эмбарго было введено в связи со вспышкой птичьего гриппа в стране.