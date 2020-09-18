«Это именно то, о чем мы предупреждали, когда его вместо взятия под стражу выпускали под домашний арест», — написал он.
Также Портнов сообщил, что следующее заседание состоится в четверг 24 сентября в 11:00.
Адвокат подчеркнул, что в соответствии с законом прокурор должен ходатайствовать о взятии подсудимого под стражу.
В 2018 году Стерненко смертельно ранил Ивана Кузнецова, который якобы хотел напасть на него. Националист в ходе потасовки получил ранение и утверждал, что защищался.
Сначала следствие признало его потерпевшим, а позже в СБУ объявили о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе заявили, что активист гнался за погибшим, а это не может быть квалифицировано как самозащита.
Сейчас Стерненко находится под ночным домашним арестом. Это значит, что обвиняемый должен находиться дома с 21:00 до 6:00.