Обвиняемый в умышленном убийстве радикал Сергей Стерненко не явился на заседание в Приморский суд Одессы. Об этом 18 сентября сообщил адвокат Андрей Портнов в своем Telegram-канале

«Это именно то, о чем мы предупреждали, когда его вместо взятия под стражу выпускали под домашний арест», — написал он.

NewsOne назвал Стерненко убийцей, теперь канал ждет проверка © скриншот с видео NewsOne

Адвокат подчеркнул, что в соответствии с законом прокурор должен ходатайствовать о взятии подсудимого под стражу.

В 2018 году Стерненко смертельно ранил Ивана Кузнецова, который якобы хотел напасть на него. Националист в ходе потасовки получил ранение и утверждал, что защищался.

Сначала следствие признало его потерпевшим, а позже в СБУ объявили о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе заявили, что активист гнался за погибшим, а это не может быть квалифицировано как самозащита.

Сейчас Стерненко находится под ночным домашним арестом. Это значит, что обвиняемый должен находиться дома с 21:00 до 6:00.