Дата «нормандского саммита» пока не согласована, но встреча лидеров «четверки» может состояться в любое время. Об этом 18 сентября сообщил председатель фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, передаёт «112 Украина»

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