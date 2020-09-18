«Насколько мне известно, позиция не согласована. Это, на мой взгляд, попытка политического давления на этот вопрос. По состоянию на сейчас ничего не определено, и встреча может быть в любое время. Нет информации у нас в настоящее время, что это конечное решение», — сказал Арахамия.
Подводя итоги переговоров политических советников лидеров «нормандской четверки», которые прошли 11 сентября, заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет.