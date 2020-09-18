Евросоюз может ввести новые антироссийские санкции только потому, что провокация с Алексеем Навальным удалась и нуждается в логичном завершении. Об этом рассказал известный российский политолог Евгений Сатановский в эфире YouTube-канала «Соловьев Live»

Сатановский объяснил, как Россия не позволила США взять себя за горло © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Мария Захарова заявляла, что цель западных стран в этой ситуации — нанести удар по отношениям России и Евросоюза.

Эксперт считает, что Европа может расширить уже существующие санкционные списки российских граждан и компаний, но генеральной целью давления было и будет ослабление России, ее экономики, военной мощи и международного статуса.

«Против нас сейчас на тему Навального будут санкции. Провокация же прошла, и надо как-то с этим разбираться. Будут дописывать санкционный список, будут ухудшать, ослаблять. И пока не врежем, это не закончится. К войне идем, к войне. Не нравится, не хочется, но идем», — констатировал Сатановский.

Также, по его мнению, Евросоюз вполне может ввести санкции и против руководства Белоруссии Александра Лукашенко в знак солидарности с «оппозиционным» лидером Светланой Тихановской, которую Литва признала избранным президентом республики.