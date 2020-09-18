«Украинские выборы могут произойти на этой территории (ДНР и ЛНР) только по украинскому закону и только тогда, когда там будет украинская власть. Иначе, зачем нам давать кому-то украинский закон, чтобы они проводили по нему не украинские выборы? Это просто абсурд», — заявил он.
По мнению Кравчука, Украина должна прописать, что не против формирования законной власти на этих территориях, и чтобы это стало известно России и всему миру. Украина выступает за то, чтобы местное самоуправление действовало на этих территориях, но оно должно быть украинским, а не каким-то другим.