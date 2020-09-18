Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук 18 сентября рассказал, что имеется в виду под принятием закона о выборах в Донбассе, передает «Апостроф»

«Все равно исчезнет»: вице-премьер призвал Раду изменить постановление о выборах в Донбассе © скриншот LBTV | скриншот LBTV | Перейти в фотобанк

По мнению Кравчука, Украина должна прописать, что не против формирования законной власти на этих территориях, и чтобы это стало известно России и всему миру. Украина выступает за то, чтобы местное самоуправление действовало на этих территориях, но оно должно быть украинским, а не каким-то другим.