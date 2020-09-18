Несмотря на то, что «пленки Деркача» могли бы задеть интересы многих американцев и европейцев, на Западе эта информация никак не используется и до президентских выборов в США уже вряд ли будет. Об этом директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру

Утро на Украина.ру: о работе ЦРУ и плёнках Деркача © Украина.ру Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик опубликовали очередную порцию записей разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Рудяков напомнил слова Деркача о том, что у него подобных «жареных» фактов огромное количество. В связи с этим эксперт считает, что еще одна порция пленок будет опубликована до президентских выборах в США.

Однако, по его словам, если подозрения о том, что это «игра в американские игры», справедливы, то эти материалы еще нужно передать в США и адаптировать для американской публики.

«Сегодня уже, слава богу, середина сентября. Получается, из того, что говорил Деркач до этого, и того, что он сказал сейчас, там, в США, ничего не аукнулось. Никаких технологических кампаний, которые продвигали бы это в США, я не заметил. Эту информацию в США никто не продвигал с тем, чтобы использовать на выборах 3 ноября», — отметил Рудяков.

Он подчеркнул, что среди озвученных материалов было много такого, что могло бы «задеть среднего американца, или даже пролетария, или европейца», но на Западе материалы Деркача не используют.

Третьего ноября в США должны состояться президентские выборы. Кандидатом от Республиканской партии стал действующий президент Дональд Трамп, а от Демократической — Байден.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.