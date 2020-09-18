Исполняющая обязанности начальника пресс-службы Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова ответила журналистам о передвижении хасидов.
«Да, они собираются и возвращаются в Белоруссию. Сейчас их еще около 700», — сказала она.
По данным СМИ, 570 паломников уже покинули место ожидания.
Более тысячи хасидов застряли у пункта пропуска «Новые Яриловичи» — «Новая Гута» 15 сентября. На Украину их не пускали из-за принятых в стране карантинных мер.
В итоге люди ночевали вместе с детьми прямо на земле.
Хасиды направлялись на Украину, чтобы отметить иудейский Новый год. По традиции последователи веры делают это на могиле основателя Брацлавского хасидизма цадика Нахмана.
Ежегодно Украину посещают 15-20 тысяч паломников. В этом году праздник выпал на 18-20 сентября.