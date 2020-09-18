Израильские паломники, застрявшие у пункта пропуска «Новые Яриловичи» - «Новая Гута», где они провели несколько дней, массово возвращаются в Белоруссию, так и не достигнув Умани, сообщает УНИАН 18 сентября

Исполняющая обязанности начальника пресс-службы Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова ответила журналистам о передвижении хасидов.

«Да, они собираются и возвращаются в Белоруссию. Сейчас их еще около 700», — сказала она.

По данным СМИ, 570 паломников уже покинули место ожидания.

Более тысячи хасидов застряли у пункта пропуска «Новые Яриловичи» — «Новая Гута» 15 сентября. На Украину их не пускали из-за принятых в стране карантинных мер.

Сотни хасидов застряли на белорусско-украинской границе - видео © YoutubeУкраина.ру

Хасиды направлялись на Украину, чтобы отметить иудейский Новый год. По традиции последователи веры делают это на могиле основателя Брацлавского хасидизма цадика Нахмана.

Ежегодно Украину посещают 15-20 тысяч паломников. В этом году праздник выпал на 18-20 сентября.