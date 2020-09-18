Заявления Александра Лукашенко о переориентации белорусского грузопотока из Прибалтики в порты российского северо-запада пока что остаются лишь риторикой. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украина.ру

Богдан Безпалько: Россия должна быть готова к тому, чтобы работать с Белоруссией без Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина Владимиру Путину о готовности Минска переориентировать свои грузопотоки с портов прибалтийских стран на Россию, если будут схожие условия.

Пока мы не видим, подчеркнул эксперт, чтобы белорусский транзит хотя бы просто остановился.

«С моей точки зрения, это просто риторика, при помощи которой Лукашенко в очередной раз пытается купить Россию, продав ей какие-то обещания», — уверен Безпалько.

Скорее всего, в данных условиях переориентировать транзит будет невозможно, добавил политолог.

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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.