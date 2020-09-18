Вице-премьер Украины, замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Резников во время выступления в парламенте призвал депутатов изменить постановление о местных выборах в части Донбасса. Трансляцию его выступления 18 сентября вел телеканал «Рада»

Он отметил, что будет понятно, если парламент не захочет делать изменения именно в этом постановлении, потому что никому не нравятся ультимативные условия. Резников анонсировал «закон о справедливости» как «переходное» правосудие для Донбасса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Но если парламент сможет проявить коллективную мудрость и принять какое-то другое решение, которое подчеркнет восприятие Украиной минского процесса как безальтернативной площадки переговоров, которое подтвердит полномочия украинской делегации и продемонстрирует доверие к ней — такое решение даст важный сигнал нашим западным партнерам и ОБСЕ. Оно бы расширило поле маневра для нашей работы в ТКГ», — заявил он.

Резников уточнил, что после местных выборов это постановление «все равно исчезнет».