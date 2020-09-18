Кризис в интеграции между Россией и Белоруссией нарастал с 2015 года, когда из-за падения цен на нефть Москва повела себя на постсоветском пространстве более прагматично, в том числе и с союзниками. Об этом рассказал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан в комментарии РИА Новости

Затулин ответил на вопрос, правда ли российские олигархи хотят прибрать к рукам белорусские заводы © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Торговые войны случались и раньше, но не такого масштаба. Однако в Минске не осознали серьезности перемен в настроениях Москвы, там посчитали, что проблемы белорусской экономики вызваны не объективными причинами, а какими-то заговорами, будто кто-то в России вставляет республике палки в колеса», — указал Лизан.

К тому же, продолжил политолог, с 2015 года начал действовать Евразийский экономический союз, Россия с Белоруссией оказались в едином регуляторном пространстве, и часть функционала по экономической интеграции, который предполагалось реализовать в рамках Союзного государства, была перенесена на площадку ЕАЭС, а политическая часть, как оказалось, просто нереализуема.

Москва тогда предлагала актуализировать союзный договор, но Минск не согласился и сделал ставку на ЕАЭС, где как раз председательствует Белоруссия, а также попытался политически и экономически дистанцироваться от Москвы, подытожил специалист.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.