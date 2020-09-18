Аналога Степана Бандеры в Белоруссии нет, но националисты до сих пор пытаются героизировать такую фигуру, как Михал Витушко — майор «Белорусской краевой обороны». Об этом рассказал брестский историк Кирилл Озимко в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Озимко: В Западной Белоруссии было вооруженное сопротивление, как и на Западной Украине © politring.com был одним из активных коллаборационистов во время нацистской оккупации. В 1945 году стал лидером Координационного центра по борьбе с общенародным советским партизанским движением в Белоруссии.

Однако, подчеркнул эксперт, у белорусских националистов это слабо получается, поскольку и «Белорусская краевая оборона», и «Самооборона» были сугубо коллаборационистскими проектами, сразу тесно сотрудничавшими с нацистами.

«Их уже не «отмажешь». В то время как УПА (деятельность организации признана экстремистской, запрещена в РФ) успела отметиться в истории и рядом боев против нацистов, что у некоторых делает ей некое оправдание», — указал Озимко.

Историк добавил, что отличия Западной Белоруссии от Восточной, безусловно, есть, но они не так бросаются в глаза, как на Украине.

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