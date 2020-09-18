Интеграция между Россией и Белоруссией возможна. Более того, этот вопрос перезрел, и ничего абсолютно неисполнимого в положениях Союзного договора нет. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украина.ру

Богдан Безпалько: Россия должна быть готова к тому, чтобы работать с Белоруссией без Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина

Однако, уверен политолог, Лукашенко реально проводить такой референдум не будет, потому что реальная интеграция поставит под угрозу его ничем не ограниченную власть в республике.

«Он предпочтет сидеть на штыках до конца каденции, чтобы выиграть время и подготовить возможности либо для отступления, либо для передачи власти своему младшему сыну», — констатировал Безпалько.

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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.