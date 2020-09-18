Но для того чтобы точно узнать, нужна ли Белоруссии интеграция или нет, нужно не спрашивать мнение президента Александра Лукашенко, а провести в Белоруссии референдум, который показал бы реальное отношение жителей республики к вопросу интеграции на разных условиях, подчеркнул эксперт.
Однако, уверен политолог, Лукашенко реально проводить такой референдум не будет, потому что реальная интеграция поставит под угрозу его ничем не ограниченную власть в республике.
«Он предпочтет сидеть на штыках до конца каденции, чтобы выиграть время и подготовить возможности либо для отступления, либо для передачи власти своему младшему сыну», — констатировал Безпалько.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.
Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.