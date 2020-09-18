После громкого признания супруга певицы Наташи Королевой стриптизера Сергея Глушко в измене российские ток-шоу активно обсуждают эту тему. На одном из таких эфиров певица Наталья Штурм поделилась со зрителями подробностями жизни звездной пары, пишет портал «Дни.ру» 18 сентября

Артистка заявила, что Королева и Тарзан давно живут отдельно: она с сыном за городом, а он — в московской квартире, чтобы было удобнее добираться на работу. По мнению Штурм, при таком раскладе Глушко просто не мог хранить верность.

«Ну, согласитесь, такой кобелина один, разгоряченный после эротического шоу — Наташа просто уговорила себя не реагировать на его адюльтеры», — сказала Штурм.

При этом певица уверена, что если Королева решится развестись с Тарзаном, то стриптизера «подберут через минуту», потому что «он хороший».

Штурм рассказала, что еще до брака Глушко ухаживал и за ней, приглашал домой, но она отказалась. Певица объяснила свое решение страстью к мужчинам-однолюбам, «эстафетная палочка это не мое».

Скандал в семье Королевой и Глушко разразился, когда 23-летняя Анастасия Шульженко выложила пост с признанием, что беременна от Тарзана.

Сначала стриптизер все отрицал и заявил, что в их с Королевой дом приходили две дамы, которые украли деньги и драгоценности. Певица написала заявление в полицию по факту кражи. Известно, что заведено уголовное дело и проводится расследование.

Позже шоумен нашел в себе силы и сделал публичное признание, что не хочет отрицать очевидное.

Шульженко появилась в эфире одного из ток-шоу, где не подтвердилось отцовство Тарзана в отношении ее будущего ребенка.

Девушка отрицает кражу и говорит, что любит Тарзана.