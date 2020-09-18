Последствия публикации «пленок Деркача» дадут о себе знать после того, как станет ясно, на кого украинским властям надо будет ориентироваться в США. Об этом директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру

Деркач рассказал, как США пытались помешать ему обнародовать новый компромат © Facebook, Андрей Деркач Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик опубликовали очередную порцию записей разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

По мнению Рудякова, «пленки Деркача» — это не просто политическая, а коммерческо-политическая акция, у которой есть конкретный заказчик.

«Но он (заказчик — ред.) пока не может ничего делать, потому что не пошла волна: Андрей Деркач не поднял волну, которую обещал поднять… Хотя это не конец истории, она будет продвигаться дальше… Весь этот процесс пойдет веселее, начиная с утра 4 ноября, когда уже будет понятно, какие новости придут из Америки. Когда станет ясно, на кого ориентироваться нашим нынешним начальникам в США», — сказал политолог.

Третьего ноября в США должны состояться президентские выборы. Кандидатом от Республиканской партии стал действующий президент Дональд Трамп, а от Демократической — Байден.

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