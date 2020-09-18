Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внепланово проверит телеканал NewsOne из-за того, что ведущие назвали в эфире одесского активиста Сергея Стерненко «убийцей», нарушив презумпцию невиновности, сообщили в пресс-службе ведомства 17 сентября

В Нацсовете обратили внимание на выпуск программы «Противостояние» от 28 августа, с повтором 29 и 30 августа, где ведущие Вячеслав Пиховшек и Диана Панченко высказались о деле Стерненко. Есть и такая партия. Чем будет заниматься политсила «ланселота» Стерненко и олигарха Пинчука © Facebook, Natasya Nagorna

«Указанное лицо (Стерненко — ред.) было названо "убийцей". Поскольку по состоянию на 28-30 августа не было установлено обвинительного приговора суда, который бы вступил в законную силу, подобные утверждения являются признаком нарушения основ презумпции невиновности и обеспечения доказанности вины, а также признаком нарушения лицензиатом требований п. а), в) и с) ч. 1 ст. 59 закона Украины "О телевидении и радиовещании», — сообщили в ведомстве.

В 2018 году Стерненко смертельно ранил Ивана Кузнецова, который якобы хотел напасть на него. Стерненко в ходе потасовки получил ранение и утверждал, что защищался.

Сначала следствие признало его потерпевшим, а позже, 11 июня, в СБУ объявили о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе заявили, что активист гнался за погибшим, а это не может быть квалифицировано как самозащита.

Сейчас Стерненко находится под ночным домашним арестом. Это значит, что обвиняемый должен находиться дома с 21:00 до 6:00.