В случае если состояние здоровья не позволит Геннадию Кернесу баллотироваться в мэры Харькова, в выборах городского головы может принять участие бывший губернатор области Михаил Добкин. Об этом 18 сентября сообщает Telegram-канал «Политика Страны»

Срок выдвижения истекает 24 сентября.

Добкин уже был мэром Харькова в 2006-2010 годах. Харьков в зоне турбулентности. Как дальше: с Кернесом или без © Facebook, Геннадий Кернес

«Такую возможность не исключают источники в его окружении. О том же говорят и посты в социальных сетях близких к нему людей… В Харькове, очевидно, процент поддержки у него будет значительно больше, если он решит баллотироваться», — говорится в сообщении.

Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес в настоящее время находится в Германии, где проходит лечение от коронавируса. Ранее СМИ сообщали, что на фоне заболевания у него случился инсульт.