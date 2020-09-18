Срок выдвижения истекает 24 сентября.
Добкин уже был мэром Харькова в 2006-2010 годах.
«Такую возможность не исключают источники в его окружении. О том же говорят и посты в социальных сетях близких к нему людей… В Харькове, очевидно, процент поддержки у него будет значительно больше, если он решит баллотироваться», — говорится в сообщении.
Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес в настоящее время находится в Германии, где проходит лечение от коронавируса. Ранее СМИ сообщали, что на фоне заболевания у него случился инсульт.