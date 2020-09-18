Глава города Черкассы Анатолий Бондаренко заявил, что правительство ничем не помогло его региону, несмотря на обещания, а сейчас ситуация в городе с заболеваемостью стабильная и он лично готов нести ответственность за принимаемые карантинные решения. Его слова прозвучали в эфире ток-шоу «Право на власть» 18 сентября

Бондаренко рассказал, что хотел бы увидеть аппараты ИВЛ, которые обещали регионам в Кабмине. По словам мэра, в его населенный пункт не поступило ни одного.

Также он заявил, что бюджет региона недополучил 150 миллионов гривен. Область на собственные средства закупила ангиограф, ИВЛ и рентген-установки. При этом, возмутился Бондаренко, правительство требует от местной власти соблюдать строгий карантин.

«У меня такое впечатление, что, наверное, министр здравоохранения [Максим Степанов] занят как раз выборами в Одесский областной совет. А я хотел бы услышать от него, что он сделал для городских голов, для регионов, для простой громады (общины — ред.), для села. Сколько ИВЛ мы получили, какая помощь от государства, где тот фонд 60 млн гривен. Потому что я что-то не понял, где он делся. Скажу по-народному, мне кажется, этому правительству уже пора», — заявил мэр.

Зеленский ответил на иск мэра Черкасс, которого назвал «бандитом» © пресс-служба президента Украины

Всего на Украине зафиксировано 169 тысяч зараженных коронавирусом, примерно 7,5 тысяч человек скончались. В Черкасской области почти 3 тысячи заражений и 47 умерших.

Между мэром Черкасс Анатолием Бондаренко и президентом Украины Владимиром Зеленским 20 мая разгорелся конфликт, когда лидер страны назвал градоначальника «бандитом».

Позже Бондаренко подал в Печерский суд Киева иск на президента о защите своего имени и чести. Судебное заседание по делу состоится 1 октября.