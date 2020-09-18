Бондаренко рассказал, что хотел бы увидеть аппараты ИВЛ, которые обещали регионам в Кабмине. По словам мэра, в его населенный пункт не поступило ни одного.
Также он заявил, что бюджет региона недополучил 150 миллионов гривен. Область на собственные средства закупила ангиограф, ИВЛ и рентген-установки. При этом, возмутился Бондаренко, правительство требует от местной власти соблюдать строгий карантин.
«У меня такое впечатление, что, наверное, министр здравоохранения [Максим Степанов] занят как раз выборами в Одесский областной совет. А я хотел бы услышать от него, что он сделал для городских голов, для регионов, для простой громады (общины — ред.), для села. Сколько ИВЛ мы получили, какая помощь от государства, где тот фонд 60 млн гривен. Потому что я что-то не понял, где он делся. Скажу по-народному, мне кажется, этому правительству уже пора», — заявил мэр.
Также городской голова сказал, что ждет от парламентариев четкого плана действий в борьбе с пандемией.
Всего на Украине зафиксировано 169 тысяч зараженных коронавирусом, примерно 7,5 тысяч человек скончались. В Черкасской области почти 3 тысячи заражений и 47 умерших.
Между мэром Черкасс Анатолием Бондаренко и президентом Украины Владимиром Зеленским 20 мая разгорелся конфликт, когда лидер страны назвал градоначальника «бандитом».
Позже Бондаренко подал в Печерский суд Киева иск на президента о защите своего имени и чести. Судебное заседание по делу состоится 1 октября.