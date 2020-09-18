«Покупала детям тетради в "Кнопке" и наткнулась на Красную площадь. Почти семь лет войны… А сзади украинский алфавит и надпись, что в учреждениях образования с советской символикой и кремлевской площадью использование разрешается», — сказала покупательница.
В блоге, опубликовавшем снимок тетради, акцентировали внимание, что центральный офис предприятия-изготовителя находится в Тарасовке под Киевом, а других стран и столиц в ассортименте у компании нет.
Авторы поста прокомментировали «находку» как сознательное желание сделать «рекламу агрессору».
Ранее родители украинских школьников возмутились, что в учебнике для пятого класса их детям предлагают читать языческие заклинания.