Одна из посетительниц книжного магазина в городе Ровно увидела тетрадь с изображением Собора Василия Блаженного в центре Москвы. Фото покупки опубликовал блог «Знай больше» в Facebook 18 сентября

«Покупала детям тетради в "Кнопке" и наткнулась на Красную площадь. Почти семь лет войны… А сзади украинский алфавит и надпись, что в учреждениях образования с советской символикой и кремлевской площадью использование разрешается», — сказала покупательница.

В блоге, опубликовавшем снимок тетради, акцентировали внимание, что центральный офис предприятия-изготовителя находится в Тарасовке под Киевом, а других стран и столиц в ассортименте у компании нет.

В украинских учебниках школьникам предлагают читать языческие заклинания, а виноват в этом национализм – УПЦ

Ранее родители украинских школьников возмутились, что в учебнике для пятого класса их детям предлагают читать языческие заклинания.