Лукашенко выступил перед публикой с сообщением о том, что закрыл границу с Украиной и перебросил военные силы страны ближе к Европе.
«Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей», — сказал президент.
Также глава государства высказался о родной стране, сказав, что Белоруссию он никому не отдаст, «потому что ее любит, а любимую не отдают».
В конце мероприятия женщины обнимали и целовали президента, одна из поклонниц оставила на его щеке ярко-красный след от помады.
Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Оппозиция считает результаты сфабрикованными.
Уличные митинги продолжаются до сих пор. За все это время были задержаны тысячи людей, сотни пострадали.