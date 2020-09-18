Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил женский форум «За Белоруссию» на Минск-арене, где собралось около 13 тысяч человек. В конце мероприятия лидера страны обнимали и целовали, видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого» 17 сентября

Лукашенко выступил перед публикой с сообщением о том, что закрыл границу с Украиной и перебросил военные силы страны ближе к Европе.

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей», — сказал президент.

«Попейте водички и успокойтесь»: на Украине дали совет Лукашенко © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

В конце мероприятия женщины обнимали и целовали президента, одна из поклонниц оставила на его щеке ярко-красный след от помады.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Оппозиция считает результаты сфабрикованными.

Уличные митинги продолжаются до сих пор. За все это время были задержаны тысячи людей, сотни пострадали.