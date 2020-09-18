В райцентре Новый Буг под Николаевом украинке в больнице отдали мешок с ампутированными ногами ее супруга после операции. Об этом 17 сентября сообщает УНН

В Николаевской области врачи ампутировали украинке вывихнутую ногу © РИА Новости, Варвара Гертье | Перейти в фотобанк

По словам главного врача учреждения, супруга прооперированного не попыталась разобраться в ситуации.

«Вы идёте, если возникают вопросы, к заведующему подразделением. Он не может решить вопрос — идёт к руководителю учреждения. И вопрос решается. А вы себе на плечи тот мешок, зная-не зная, что с ним делать. Для чего вы это делали? По утилизации. Наше заведение поднимало этот вопрос, уже сколько я депутатом — 15 лет. У нас был центр утилизации, который благополучно местные жители разворовали, железо похитили и сдали на металлолом. И оно стоит в руинах по сегодняшний день. Восстановить удовольствие это недешевое. По ценам двух- или трехлетней давности стоила сама установка 300 тысяч. А плюс нужно ее еще установить и получить лицензию», — оправдался главврач.

По его словам, в учреждениях, где нет такой установки — вопрос утилизации решается с помощью захоронения на кладбище.