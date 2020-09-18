Людей могут начать хоронить в гробах из грибов

Сотрудник Делфтского технического университета в Нидерландах Боб Хендрикс предложил производить гробы из мицелия грибов. Об этом на днях сообщило издание Dezeen

В Полтавской области нашли «колдовские» грибы © Національний природний парк "Пирятинський" / facebook

Гроб сгнивает в течение 30-45 дней, а тело, которое остается в удобренной земле, полностью разлагается за два-три года. Тогда как при захоронении в обычном гробу этот процесс может занять более 10 лет.

Ученый уже изготовил десять экземпляров таких «живых гробов».

Теперь изобретатель хочет усовершенствовать технологию. В частности, он намерен сделать так, чтобы грибы прорастали на поверхность, показывая место захоронения и заменяя таким образом цветы.

Мицелий — это подземное вегетативное тело грибов, которое состоит из тонких разветвленных нитей.