Людей могут начать хоронить в гробах из грибов

Сборка такого эко-гроба занимает семь дней. Сама конструкция практически полностью состоит из грибов, а внутри растет мох.
Гроб сгнивает в течение 30-45 дней, а тело, которое остается в удобренной земле, полностью разлагается за два-три года. Тогда как при захоронении в обычном гробу этот процесс может занять более 10 лет.
Ученый уже изготовил десять экземпляров таких «живых гробов».
Теперь изобретатель хочет усовершенствовать технологию. В частности, он намерен сделать так, чтобы грибы прорастали на поверхность, показывая место захоронения и заменяя таким образом цветы.
Мицелий — это подземное вегетативное тело грибов, которое состоит из тонких разветвленных нитей.