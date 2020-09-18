«Пока международное сообщество занято Беларусью, правительство Украины спешно подталкивает кандидатов, не имеющих опыта и порядочности, к выбору главы САП. <…> Правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейшую трансляцию помощи в размере 1,5 млрд евро», — заявила она.

Кабмин назвал страны, с которыми Украина намерена согласовать безвизовый режим
Кабмин назвал страны, с которыми Украина намерена согласовать безвизовый режим
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Накануне Верховная Рада Украины поддержала проект постановления об определении представителей в состав комиссии, которая будет выбирать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Соответствующее решение поддержали 239 народных депутатов.

Украинские СМИ писали, что Офис президента пытается продвинуть на эту должность своего человека, который смог бы блокировать деятельность главы НАБУ Артема Сытника, ориентированного на западные структуры.