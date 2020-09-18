«Пока международное сообщество занято Беларусью, правительство Украины спешно подталкивает кандидатов, не имеющих опыта и порядочности, к выбору главы САП. <…> Правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейшую трансляцию помощи в размере 1,5 млрд евро», — заявила она.
While international community is occupied with #Belarus, 🇺🇦 #Ukraine government is hastily pushing candidates lacking experience & integrity to select #SAPO head. This will not fly— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) September 17, 2020
🇺🇦 Government is jeopardizing visa-free with the EU and further trance of €1,5 Billion assistance
Накануне Верховная Рада Украины поддержала проект постановления об определении представителей в состав комиссии, которая будет выбирать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Соответствующее решение поддержали 239 народных депутатов.
Украинские СМИ писали, что Офис президента пытается продвинуть на эту должность своего человека, который смог бы блокировать деятельность главы НАБУ Артема Сытника, ориентированного на западные структуры.