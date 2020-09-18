Украина рискует потерять безвизовый режим с Европой из-за метода определения членов комиссии, которые будут назначать главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом 17 сентября сообщила немецкий депутат Европарламента и член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон на своей странице в Twitter

«Пока международное сообщество занято Беларусью, правительство Украины спешно подталкивает кандидатов, не имеющих опыта и порядочности, к выбору главы САП. <…> Правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейшую трансляцию помощи в размере 1,5 млрд евро», — заявила она.

While international community is occupied with #Belarus, 🇺🇦 #Ukraine government is hastily pushing candidates lacking experience & integrity to select #SAPO head. This will not fly

🇺🇦 Government is jeopardizing visa-free with the EU and further trance of €1,5 Billion assistance — Viola von Cramon (@ViolavonCramon) September 17, 2020

Кабмин назвал страны, с которыми Украина намерена согласовать безвизовый режим © Facebook, Арсен Аваков | Facebook, Арсен Аваков | Перейти в фотобанк

Украинские СМИ писали, что Офис президента пытается продвинуть на эту должность своего человека, который смог бы блокировать деятельность главы НАБУ Артема Сытника, ориентированного на западные структуры.