Так, была отменена обязательная проверка состояния здоровья пассажиров, прибывающих из стран «красной» зоны карантина: Китая, Ирана, шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. Туристы и граждане из этих стран накануне должны были приземляться в одном из обозначенных 15 аэропортов для точного определения состояния здоровья.
Однако способ отменили, так как его считают неэффективным в борьбе с распространением коронавируса на фоне существования бессимптомной формы заболевания.
Новые меры предусматривают добровольное предоставление контактной информации, возможный 14-дневный карантин для прилетевших из зоны риска и тренировку сотрудников пунктов пункта пропуска через границу для того, чтобы они могли выявлять заболевших. Также меры включают развитие сети пунктов тестирования на коронавирус совместно с иностранными партнерами авиакомпаний.
США по-прежнему занимают первое место по числу случаев заражения коронавирусом: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали более чем у 6,6 млн человек, инфекция унесла жизни 197,6 тысячи заразившихся.