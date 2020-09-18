Соединенные Штаты больше не будут проводить обязательную проверку на коронавирус пассажиров в аэропорту. Об этом 17 сентября сообщает avianews.com со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Однако способ отменили, так как его считают неэффективным в борьбе с распространением коронавируса на фоне существования бессимптомной формы заболевания.

Новые меры предусматривают добровольное предоставление контактной информации, возможный 14-дневный карантин для прилетевших из зоны риска и тренировку сотрудников пунктов пункта пропуска через границу для того, чтобы они могли выявлять заболевших. Также меры включают развитие сети пунктов тестирования на коронавирус совместно с иностранными партнерами авиакомпаний.

США по-прежнему занимают первое место по числу случаев заражения коронавирусом: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали более чем у 6,6 млн человек, инфекция унесла жизни 197,6 тысячи заразившихся.