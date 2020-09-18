Сын госпитализированного в Германию мэра Харькова рассказал о его самочувствии

Динамика у заболевшего COVID-19 мэра Харькова Геннадия Кернеса положительная, сообщил 18 сентября его сын Родион Гайсинский в своем Instagram

Харьков в зоне турбулентности. Как дальше: с Кернесом или без © Facebook, Геннадий Кернес

Ранее стало известно, что у Кернеса подтвердился коронавирус и воспаление легких. По данным близких к мэру источников, на фоне заражения у него также случился инсульт. Политика срочно доставили на лечение в немецкую клинику Charite.

Харьковчан возмутил тот факт, что градоначальник выбрал комфорт заграничной клиники и иностранных врачей вместо местной больницы и специалистов.