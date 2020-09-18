Сын госпитализированного в Германию мэра Харькова рассказал о его самочувствии

«Отличные новости от врачей! Состояние стабильное! Динамика положительная! Инсульта и угрозы жизни нет и не было! <…> Передает всем спасибо за поддержку! Рвется на работу», — написал Гайсинский.
Ранее стало известно, что у Кернеса подтвердился коронавирус и воспаление легких. По данным близких к мэру источников, на фоне заражения у него также случился инсульт. Политика срочно доставили на лечение в немецкую клинику Charite.
Харьковчан возмутил тот факт, что градоначальник выбрал комфорт заграничной клиники и иностранных врачей вместо местной больницы и специалистов.