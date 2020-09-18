Основная идея этих выборов заключалась в том, подчеркнул парламентарий, что одна часть избирателей выступала исключительно в поддержку власти, а другая часть избирателей выступала за то, чтобы избавится от этой власти любой ценой.
«Это ужасные выборы. Так быть не должно. Вина власти большая в том, что так было сделано», — констатировал Гайдукевич.
По его мнению, если бы белорусская власть пошла на конституционную реформу и на изменения политической системы после относительно спокойной кампании 2015 года, сегодняшнего политического кризиса можно было бы избежать.
Слова спикера прозвучали 17 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.