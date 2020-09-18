Главная проблема прошедших 9 августа выборов президента Белоруссии состояла в том, что на них не было конкуренции политических программ и политических идеологий. Об этом рассказал лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич 17 сентября на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт». Анонс © Украина.ру

«Это ужасные выборы. Так быть не должно. Вина власти большая в том, что так было сделано», — констатировал Гайдукевич.

По его мнению, если бы белорусская власть пошла на конституционную реформу и на изменения политической системы после относительно спокойной кампании 2015 года, сегодняшнего политического кризиса можно было бы избежать.

Слова спикера прозвучали 17 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.