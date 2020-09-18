Сегодняшняя позиция России в отношении белорусского кризиса обусловлена, прежде всего, тем, что в дела республики активно начал вмешиваться Запад. Об этом рассказал депутат Госдумы Константин Затулин 17 сентября на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт». Анонс © Украина.ру Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Россия даст Белоруссии кредит на $1,5 млрд, часть денег пойдет на рефинансирование старых долгов, а также снимет сосредоточенный на границе резерв российских силовиков, их отправят в места дислокации. Кроме того, Путин поддержал намерение Лукашенко провести конституционную реформу.

Россия, подчеркнул политик, после украинского Евромайдана помнит, чем чревато вмешательство Запада, особенно его попытки навязать себя в качестве посредника между властью и оппозицией.

«Мы помним, что посредничество Запада на Украине кончилось государственным переворотом. И ни один из тех, кто своими подписями гарантировал подписанные между властью и оппозицией документы, на следующий день даже не заикнулся на тему «что же вы делаете, мы же вчера договорились», — указал Затулин.

По его мнению, сейчас в Белоруссии речь идет о транзите власти, который должен осуществляться не в процессе уличных беспорядков, а на основе законного процесса, и поэтому президент Путин одобрил намерение Лукашенко провести конституционную реформу, что стало главным итогом встречи.

Слова спикера прозвучали 17 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.