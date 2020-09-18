События того дня привели к тому, отметил политик, авторитет Николая II в обществе упал очень низко, и началась Первая русская революция.
«Конечно, здесь не было таких кровавых обстоятельств. Но надо понимать, что в 21-м веке ценность человеческой жизни в Европе совсем иная, чем в начале века 20-го», — подчеркнул Затулин.
В результате ошибок и обстоятельств, связанных с 26-летним президентством Александра Лукашенко, возникла ситуация, когда скомпрометирована сама история с выборами, указал парламентарий.
И для того чтобы история с выборами все же пришла получила кредит доверия и разрешилась, нужно принять определенные шаги, которые в том числе пытается предпринять Россия, добавил депутат.
Слова спикера прозвучали 17 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.