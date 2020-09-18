Договоренности между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко приведут к тому, что антилукашенковские настроения значительной части протестующих в Белоруссии приведут к росту антироссийских настроений. Но на это не стоит обращать особое внимание. Об этом рассказал директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев в интервью Украина.ру

Лукашенко между майданом и Путиным © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко, в ходе которых было принято решение о том, что Москва предоставит Минску новый государственный кредит в размере $1,5 миллиарда.

Та часть электората, которая голосовала за Лукашенко, отметил эксперт, в любом случае воспримет это позитивно.

По его мнению, сейчас гораздо важнее, чтобы те белорусы, которые выступают против Лукашенко, но поддерживают Россию, с пониманием отнеслись к тому, почему Москва заняла такую позицию.

«Хотя у меня нет сомнений, что не все готовы воспринимать эти аргументы. Поскольку Лукашенко настроил против себя молодежь, которая очень важна», — указал Пантелеев.

Сейчас важно, чтобы и белорусская власть, и белорусская оппозиция, которые пока не желают разговаривать друг с другом, при посредничестве России начали этот диалог, и чтобы этот диалог осуществлялся в конституционных рамках.

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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.