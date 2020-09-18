История с предоставлением Белоруссии кредита в 1,5 млрд долларов очень напоминает ситуацию на Украине времен Виктора Януковича, когда после его свержения Киев отказывается отдавать этот кредит. Однако есть надежда, что РФ избежит подобных ошибок. Об этом рассказал директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев в интервью изданию Украина.ру

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«Мы видим, что Лукашенко в очередной раз доказывает, что он не Янукович. Он за власть борется. Мы видим, что пока, слава Богу, белорусские протесты не выходят на стадию радикального противостояния, чего многие опасаются, в том числе в Европе», — указал Пантелеев.

Россия в вопросе Белоруссии сегодня демонстрирует готовность поддержать союзника, и показывает, что белорусский кризис должен разрешаться внутри самой Белоруссии, добавил политолог.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.