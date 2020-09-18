Эксперт отметил, что несмотря на видимую схожесть, белорусский кризис имеет отличную природу от кризиса украинского, и ситуация в Белоруссии будет решаться по-другому.
«Мы видим, что Лукашенко в очередной раз доказывает, что он не Янукович. Он за власть борется. Мы видим, что пока, слава Богу, белорусские протесты не выходят на стадию радикального противостояния, чего многие опасаются, в том числе в Европе», — указал Пантелеев.
Россия в вопросе Белоруссии сегодня демонстрирует готовность поддержать союзника, и показывает, что белорусский кризис должен разрешаться внутри самой Белоруссии, добавил политолог.
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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.
Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.