По его словам, ему пришлось «отвести войска с улиц» и «поставить под ружье пол-армии». К огромному сожалению белорусского президента усилить пришлось и охрану границы с «братской Украиной».
«Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне!», — заявил Лукашенко.
В интервью телеканалу RTVI глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Польша и Литва манипулируют белорусской оппозицией, натравливая ее на Россию.