Белоруссия вынуждена закрыть государственную границу на западе с Литвой и Польшей. Об этом 17 сентября на женском форуме «За Беларусь» в Минске заявил президент Александр Лукашенко, передает Sputnik Беларусь

Украинское досье: Белоруссия — не Украина, Майдан не пройдёт? © Арина Тихомирова/Украина.ру

«Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне!», — заявил Лукашенко.

В интервью телеканалу RTVI глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Польша и Литва манипулируют белорусской оппозицией, натравливая ее на Россию.