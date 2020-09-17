При нынешнем правительстве Украины не стоит ждать прорыва в выполнении минских договоренностей. Об этом 17 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RTVI

Тихановской манипулируют, натравливая на Россию - Лавров © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский, вице-премьер Алексей Резников, который отвечает за работу в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине, и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Они заявляют, что Минские соглашения нужны, их нельзя разрывать, потому что на этих соглашениях и на обвинении России в их невыполнении зиждется политика Евросоюза и США по продолжению санкций против Российской Федерации», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что такое извращенное понимание сути Минских соглашений глубоко проникло в сознание европейских коллег, включая Францию и Германию.

По его словам, «будучи соавторами Минских соглашений вместе с нами, украинцами и Донбассом, не могут не понимать, что украинцы просто искажают свои обязанности, пытаются от них отойти и навязать другое прочтение Минских соглашений».

Сергей Лавров заявил, что Украина стремится передать Донбасс под контроль украинской армии, а уже потом думать, какие реформы проводить на этой территории.