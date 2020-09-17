Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и ее соратники должны осознать, что ими манипулируют, натравливая на Россию. Об этом 17 сентября в интервью телеканалу RTVI заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

«Хотелось бы, чтобы те, кто абсолютно оголтело натравливает белорусских оппозиционеров на Российскую Федерацию, осознали свою долю ответственности, а сами оппозиционеры — Тихановская и другие — все-таки нашли в себе силы противостоять такому грубому и откровенному манипулированию», — сказал Лавров.

Украинское досье: Белоруссия — не Украина, Майдан не пройдёт? © Арина Тихомирова/Украина.ру

Кроме того, Тихановская выступает в публичном пространстве с заявлениями, которые вызывают много вопросов.

«Она говорила, что у нее вызывает озабоченность, когда Россия и Беларусь имеют тесные отношения. На днях она заявила о том, что призывает силовиков перейти на сторону закона. В ее интерпретации это прямое приглашение к измене присяге и по большому счету измене Родине. Это, наверное, уголовное преступление», — подчеркнул Сергей Лавров.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело.