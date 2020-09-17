«Черные списки» силовиков и чиновников, подготовленные белорусской оппозицией, больше напоминают пиар-акцию. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец 17 сентября в комментарию радиостанции Sputnik

«А кому она нужна?». Эксперт объяснил, почему Тихановская ставит условия Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Светлана Тихановская сообщила, что белорусская оппозиция готовит «список Тарайковского» (Александр Тарайковский, первый погибший участник акций протеста — ред.), из чиновников и силовиков, которые «участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе».

Эксперт пояснил, что сегодня Европарламент и так планирует принять резолюцию по Белоруссии, в котором уже будет список лиц, которые «причастны к разного рода репрессиям».

Затем, по его мнению, вероятно, последует решение на уровне всего Евросоюза либо отдельных государств, например, о запрете въезда в Европу не только для этих людей, но и членов их семей.

«Вот это уже будет иметь серьезные последствия. А список Тихановской — это ее желание, и, возможно, она этот список передает в европейские структуры. Но это, как мне кажется, больше попытка довести информацию до как можно большего количества заинтересованных адресатов», — отметил Болкунец.

Политолог добавил, что многие из этих лиц годами из Белоруссии никуда не выезжают и счастливо себя чувствуют.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.