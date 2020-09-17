За законопроект, который вносит изменения в закон «О предотвращении коррупции» и ряд других, проголосовали во втором чтении 252 нардепа.
Как говорится в пояснительной записке, до сих пор народным избранникам не возбранялось пользоваться услугами консультантов из числа близких лиц.
«Это исключение, специально предусмотренное действующим законодательством для выборных должностей и их близких лиц, приводило к ряду историй с наймом к себе на работу близких лиц, которые могли получать доступ к бюджетным средствам — и это, в свою очередь, приводило к коррупционным рискам и потенциальным злоупотреблениям», — говорится в сообщении.
Закон признает близкими лицами мужа, жену, отца, мать, отчима, мачеху, сына, дочь, родных и двоюродных братьев и сестер, а также других родственников.
Это изменение касается депутатов всех уровней, в том числе сельских, поселковых и городских голов.