Теперь украинские депутаты не смогут нанимать на работу близких родственников в качестве помощников-консультантов. Соответствующий закон 17 сентября приняла Верховная Рада, передает издание «Буквы»

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Как говорится в пояснительной записке, до сих пор народным избранникам не возбранялось пользоваться услугами консультантов из числа близких лиц.

«Это исключение, специально предусмотренное действующим законодательством для выборных должностей и их близких лиц, приводило к ряду историй с наймом к себе на работу близких лиц, которые могли получать доступ к бюджетным средствам — и это, в свою очередь, приводило к коррупционным рискам и потенциальным злоупотреблениям», — говорится в сообщении.

Закон признает близкими лицами мужа, жену, отца, мать, отчима, мачеху, сына, дочь, родных и двоюродных братьев и сестер, а также других родственников.

Это изменение касается депутатов всех уровней, в том числе сельских, поселковых и городских голов.