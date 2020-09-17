«Когда мы сегодня требуем от сегодняшней Белоруссии, погруженной во внутренние проблемы, распри, кризис доверия между властью и обществом, клятвы интеграционным проектам и всему остальному, надо понимать, что с нашей стороны правильно настаивать на этом, но нужно, чтобы это было своевременно», — указал политик.
Затулин подчеркнул, что если Россия будет сейчас добиваться немедленного осуществления интеграционных проектов, это может скомпрометировать сам этот процесс.
Поэтому Россия должна сначала употребить свои возможности и влияния для того, чтобы внутриполитический процесс в Белоруссии был защищен от внешнего вмешательства, чтобы он прошел в рамках законности и привел к позитивному результату.
Слова спикера прозвучали 17 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.