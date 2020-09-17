Россия не должна сейчас требовать от Белоруссии безоговорочной приверженности интеграционным процессам, поскольку республика сейчас погружена во внутренние проблемы. Об этом рассказал депутат Госдумы Константин Затулин 17 сентября на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт». Анонс © Украина.ру

Затулин подчеркнул, что если Россия будет сейчас добиваться немедленного осуществления интеграционных проектов, это может скомпрометировать сам этот процесс.

Поэтому Россия должна сначала употребить свои возможности и влияния для того, чтобы внутриполитический процесс в Белоруссии был защищен от внешнего вмешательства, чтобы он прошел в рамках законности и привел к позитивному результату.

Слова спикера прозвучали 17 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.