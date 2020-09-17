Расследовать случаи нарушения прав человека в Белоруссии будет независимая миссия экспертов, которую создадут в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом 17 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на миссию США при ОБСЕ

«Сегодня 17 стран-участниц, включая США, запускают "московский механизм" ОБСЕ, чтобы создать независимую комиссию экспертов, которая изучит сообщения о серьезных нарушениях прав человека, включая фальсификацию выборов и существенные препятствия свободе выражения и праву на мирные собрания в Белоруссии. Мы призываем белорусские власти сотрудничать с миссией», — говорится в сообщении.

Асфальтоукладчик системы. Как Лукашенко чистит Беломайдан и оппозицию © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляло о гибели четверых человек. Экспертам ООН по правам человека также известно о 450 задокументированных случаях жестокого обращения с людьми во время задержаний.