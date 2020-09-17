Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая по данным ЦИК набрала 10% голосов, а после выборов уехала в Литву и создала оттуда оппозиционный Координационный совет (КС), сообщила о том, что создала новое средство борьбы «с режимом», первый пост она опубликовала 16 сентября

Аккаунт называется prezident.sveta, что можно прочитать и как президент Светлана, и как противопоставление «тьме действующей власти», в борьбе с которой, считает оппозиционерка, все средства хороши.

«Я понимаю, что для победы нужно использовать все возможные каналы, и поэтому появился этот аккаунт — моя единственная актуальная персональная страница», — написала Тихановская.

Кандидат на Нобелевскую премию. Европа готовит Тихановской судьбу Надежды Савченко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В первой публикации лидер КС сообщила, что обвинения против ее соратницы Марии Колесниковой абсурдные, рассказала о подготовке санкционного «списка [Александра]Тарайковского» (первый погибший во время уличных беспорядков в Белоруссии — ред.).

В перечень, написала Тихановская, войдут имена чиновников и силовиков, которые принимали участие в разгоне митингов.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Оппозиция считает результаты сфабрикованными.

Через несколько дней после голосования Светлана Тихановская уехала в Литву, объяснив, что боится за безопасность семьи.

Из Европы оппозиционерка создала Координационый совет, который по задумке должен был передать ей власть от действующего лидера страны Александра Лукашенко.

По факту создания этой организации было заведено уголовное дело о захвате власти и угрозе нацбезопасности страны.

Часть членов президиума КС, в том числе Мария Колесникова, арестованы, другие — уехали на Украину.