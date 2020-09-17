По его словам, перед бюджетом следующего года поставлена задача повышения зарплат ученым и учителям, медикам и, насколько это возможно, пенсионерам. В 2021 году также начнутся доплаты пенсионерам старше 75 лет.
«Стоит ли ожидать, что она сразу будет европейского уровня? Я думаю, что ожидать этого не надо. Но со следующего бюджетного года она будет увеличена и все равно, в любом случае, за несколько лет мы выйдем на нормальный человеческий уровень социалки.
Украинский Кабмин планирует в будущем году потратить 323,7 млрд ($11,52 млрд) на соцзащиту. В частности, для Пенсионного фонда предусмотрено 203,8 млрд грн для 11,3 млн пенсионеров.
По словам экономиста Алексея Куща, госбюджет следующего года можно назвать сметой для внешних кредиторов, в которой прописаны источники для погашения внешнего и внутреннего долга.