В ближайшее время украинские пенсии не достигнут размера европейских. Об этом 17 сентября заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Львовскую область, передает "Корреспондент"

Развития не ждите. Что нужно знать о госбюджете Украины на 2021 год © kmu.gov.ua

«Стоит ли ожидать, что она сразу будет европейского уровня? Я думаю, что ожидать этого не надо. Но со следующего бюджетного года она будет увеличена и все равно, в любом случае, за несколько лет мы выйдем на нормальный человеческий уровень социалки.

Украинский Кабмин планирует в будущем году потратить 323,7 млрд ($11,52 млрд) на соцзащиту. В частности, для Пенсионного фонда предусмотрено 203,8 млрд грн для 11,3 млн пенсионеров.

По словам экономиста Алексея Куща, госбюджет следующего года можно назвать сметой для внешних кредиторов, в которой прописаны источники для погашения внешнего и внутреннего долга.