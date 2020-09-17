Певица Камалия активно публикует в соцсетях информацию о том, как COVID 19 болеет вся ее семья: сама артистка, ее муж - мультимиллионер Мохаммад Захур, ее мать и дети - двойняшки Мирабелла и Арабелла, две няни, водитель и личная помощница. Камалия ответила подписчикам какую выгоду извлекает из болезни, сообщают Vesti.ua 17 сентября

Украинская певица Камалия и ее муж заразились коронавирусом © Instagram kamaliyaofficial

Чуть позже девочки-двойняшки пошли в школу, а уже через пару дней у членов семьи появились первые симптомы болезни.

В сети артистка активно делится симптомами COVID 19 и советами врачей по его лечению.

Однако многие подписчики певицы не оценили ее стремление делиться своей жизнью, и начали писать комментарии, что жена мультимиллионера делает себе черный пиар — говорит, что болеет, но обманывает, потому что «слишком хорошо выглядит».

Камалия ответила, что цель ее постов альтруистическая — помочь другим справиться с болезнью.

«Многие пишут гадости, мол мне заплатили, за то, чтобы я всех пугала коронавирусом, а еще говорят, что я пиарюсь на этом. Так вот, те убытки, что мы несем с мужем из-за коронавируса, никакой шоу-бизнес не покроет. Моему мужу пришлось закрыть бизнес-центры. Я не очень верила в эту эпидемию, а сейчас хочу донести до всех, что нельзя относиться к этому беспечно. А хейтерам просто скажу: "Ребята, не гневите бога!"», — написала певица.

В апреле 2020 года Камалия участвовала в проведении марафон «ВсеДома», после которого заявила о скупости соотечественников.

Мероприятие предполагало, что зрители онлайн-концерта пожертвуют 250 тысяч гривен на борьбу с COVID 19, но собрать удалось только 11 тысяч гривен.